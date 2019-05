Presentato un reclamo formale; secondo la società ucraina, Nord Stream 2 viola le regole della concorrenza Ue per abuso di posizione dominante

Continua la guerra del gas tra Ucraina e Russia: Naftogaz ha presentato un reclamo formale all'Antitrust Ue contro Gazprom per il controverso gasdotto Nord Stream 2, che secondo la società ucraina viola le regole della concorrenza Ue per abuso di posizione dominante.

Il suo scopo infatti, afferma la società energetica ucraina, "non ha una logica economica", per cui "non può che essere anticoncorrenziale", ossia quella di un "investimento predatorio che crea una potente arma deterrente contro le importazioni di Lng in Europa", oltre a "bypassare completamente, mettendolo da parte, il sistema di trasmissione del gas ucraino" a favore delle esclusive forniture di metano russo.

Inoltre il Nord Stream 2 - sostiene Naftogaz - modificherebbe i flussi di gas verso l'Europa spaccando in due il mercato europeo del gas e facendo aumentare i prezzi per l'Europa centro-orientale, oltre a reintrodurre la posizione dominante di Gazprom anche per le forniture in Ucraina, che negli ultimi anni ha invece fatto uso del reverse flow con i Paesi Ue vicini. Si tratta di aspetti, questi, non affrontati nel precedente caso di abuso di posizione dominante contro Gazprom chiuso dalla Commissione Ue l'anno scorso.