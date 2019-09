Incarico all’ad di Gazprom, Aleksei Miller per fornire gas alla Cina dai giacimenti nella penisola di Yamal. La venezuelana Pdvsa apre sede a Mosca

Vladimir Putin punta alla fornitura di gas alla Cina passando dalla Mongolia. Il presidente russo ha incaricato l'amministratore delegato di Gazprom, Aleksei Miller, di prendere in considerazione inviare gas alla Cina dai giacimenti nella penisola di Yamal.



"Vorrei fare riferimento al problema di cui abbiamo discusso più volte anche con i partner cinesi, ovvero la possibilità di utilizzare le risorse delle regioni di Irkutsk e Krasnojarsk e, inoltre, di considerare le riserve di Yamal per forniture alla Cina attraverso la rotta occidentale via Mongolia", ha detto Putin. Lo riporta la Tass.



Intanto Mosca pare proprio aver stretto un’alleanza con Caracas. Il Venezuela ha infatti spostato da Lisbona a Mosca la sede europea della sua società petrolifera statale Pdvsa: secondo le agenzie russe, il ministro venezuelano del Petrolio, Manuel Quevedo, ha annunciato che Pdvsa ha registrato il nuovo ufficio secondo le norme in vigore in Russia, Paese alleato del governo di Maduro in Venezuela. A marzo, la vice presidente venezuelana Delcy Rodriguez aveva fatto sapere che Maduro aveva "ordinato di chiudere l'ufficio di Lisbona della Pdvsa e trasferirlo a Mosca".