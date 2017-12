La rete sarà alimentata da una molteplicità di punti di ingresso attualmente identificati in Cagliari, Oristano e Porto Torres

Snam, Società Gasdotti Italia (Sgi) e i suoi azionisti Macquarie European Infrastructure Fund 4 e Swiss Life Holding hanno individuato un progetto comune per la realizzazione dell’infrastruttura di trasporto di gas naturale in Sardegna, alimentata da una molteplicità di punti di ingresso attualmente identificati in Cagliari, Oristano e Porto Torres. Il progetto è in grado di favorire minori costi in bolletta per famiglie e imprese, oltre a nuove opportunità di sviluppo e competitività per l’economia locale e per l’occupazione, in particolare nei settori manifatturiero e dei trasporti marittimi.

Secondo il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, "la metanizzazione rappresenta un passo avanti decisivo per l'intera Isola, un obiettivo stabilito nel Patto Sardegna firmato poco più di un anno fa da Renzi e Pigliaru e che oggi prende forma grazie all'azione di Governo e Regione".

La realizzazione e gestione congiunta di Snam e SGI del progetto e della rete di trasporto di gas naturale potrà essere affidata a una società controllata da Snam; la costruzione e la messa in esercizio del primo tratto di rete sono previste nel primo semestre 2020, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

Gli sviluppi e la conclusione delle negoziazioni in corso, attesi nelle prossime settimane, saranno tempestivamente comunicati al mercato.