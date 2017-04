Firmato a Tel Aviv l’accordo per realizzare il metanodotto dell’Edison dal Levante fino alla Puglia. Nel 2011 la società Igi Poseidon (Edison con la greca Depa) ottenne il decreto di autorizzazione

Non solo Tap. L'Italia assegna grande importanza al progetto del gasdotto EastMed - che arriverebbe in Italia e in particolare in Puglia all’approdo proposto dall’Edison a Otranto e coinvolge Israele, Grecia, Cipro e Ue - non solo dal punto di vista di risorse attuali di approvvigionamento ma anche da quello "geopolitico". Lo ha ribadito il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda a margine di un Forum sull'innovazione a cui ha partecipato a Tel Aviv. "L'energia - ha spiegato rispondendo ad una domanda della Rai - è sempre politica estera. Inoltre, con Israele c'è una tradizionale e consolidata amicizia e questa regione sta diventando importante".

Nel 2011 la società Igi Poseidon (Edison con la greca Depa) ottenne il decreto di autorizzazione unica del ministero dello Sviluppo economico che approvava il progetto definitivo e autorizzava la costruzione e l'esercizio dell'opera.

Calenda al Forum - organizzato dall'Italian Trade Agency, dall'Ambasciata italiana, dalla Camera di Commercio Israele-Italia e dalla Borsa di Tel Aviv - ha poi sottolineato che nell'innovazione Israele è un partner essenziale "per il nostro paese".

Prima del Forum, il ministro e l'ambasciatore Francesco Maria Talò hanno consegnato da parte del presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di Grande Ufficiale al Merito al presidente della Camera di Commercio Ronni Benatoff.

"Si concretizza sempre più il rischio di avere ben due gasdotti in Puglia, uno a Melendugno e l'altro a Otranto", protesta il presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini, in una nota nella quale commenta il primo via libera a Eastmed, "il più grande gasdotto sottomarino del mondo, che dovrebbe portare nel nostro Paese il gas naturale off shore dei giacimenti di Israele e Cipro, rilanciando l'ipotesi di utilizzo del gasdotto Poseidon di Edison a Otranto".