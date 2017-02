Il blog contesta il progetto per importare il gas dall’Azerbaigian, definito “una follia a cielo aperto”

Il gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) è "una follia a cielo aperto (appoggiata dal Governo Renzi e Gentiloni) a cui il Movimento 5 Stelle intende opporsi, unendosi alla battaglia di Counter Balance”.

Nei giorni scorsi la delegazione europea del movimento ha appoggiato la campagna No More Gas, “per tutelare - dicono - la nostra salute e il nostro territorio".

Con queste parole il M5S Europa in un post sul blog di Beppe Grillo invita a unirsi alla "battaglia" contro il metano e in particolare contro il progetto Tap, cioè il gasdotto internazionale che porterà in Europa il metano dei giacimenti dell’Azerbaigian passando per l’Adriatico e la Puglia.

In particolare, il blog ha organizzato per i giorni scorsi una protesta in occasione del Southern Gas Corridor Advisory Council di Baku che si è svolto la settimana passata.