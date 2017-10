Nuovo incontro tra parti sociali e società ai primi di novembre. Il parere della Cgil

Si è svolta a Palazzo Chigi, presieduta dal ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, affiancato dalla viceministro del ministero dello Sviluppo Teresa Bellanova, la terza riunione del Tavolo di confronto tra le istituzioni, le parti sociali e le società Tap e Snam sugli investimenti da effettuare nel territorio interessato dal gasdotto Tap.

La riunione del Tavolo, si legge in una nota, ha approfondito le proposte presentate da sindacati e Confindustria e che Tap e Snam hanno accolto positivamente, impegnandosi a tenerne conto e a integrarle nella rielaborazione e nello sviluppo delle proposte da loro inizialmente presentate. Il tavolo è stato riconvocato a Roma per i primi di novembre.

La Cgil - "Ribadiamo l'importanza di un tavolo di confronto con il territorio e con tutte le istituzioni locali interessate, affinché si possano condividere gli investimenti diretti e indiretti connessi alla costruzione del gasdotto, opera strategica. Riteniamo necessario un monitoraggio costante su salute e ambiente, oltre che sull'impatto occupazionale". Così la Cgil nazionale che nel documento consegnato al Ministro sottolinea "la necessità di investimenti, pubblici e privati, per la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la decarbonizzazione dell'economia salentina e pugliese", e in particolare avanza la proposta di "investire nella produzione dell'idrogeno da utilizzare nel settore industriale e nei trasporti, viste le esperienze di ricerca presenti nella Regione e l'estesa presenza della produzione di energia rinnovabile".

Il direttore della Tap - "Rassicuriamo il territorio sull'assoluta compatibilità ambientale dell'opera, che porterà anche benefici concreti all'economia locale". Lo ha dichiarato Luca Schieppati, managing director di Tap, dopo il Tavolo tenutosi a Palazzo Chigi sul gasdotto Tap. "Gli esiti del Tavolo di oggi ci consentono di condividere, con una rappresentanza sempre più ampia del territorio, le opportunità di sviluppo connesse alla presenza di Tap in Puglia. Abbiamo ascoltato con grande attenzione le proposte emerse e lavoreremo per individuare progetti strutturali per sostenere al meglio le vocazioni del Salento e contribuire ad affrontare le problematiche più sentite a livello locale, come ad esempio la xylella".