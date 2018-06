Contratto per la realizzazione dell’impianto di Nong Fab per un valore di circa 500 milioni di dollari. Commessa in Qatar

La Saipem, in Joint Venture con Ctci Corporation, si è aggiudicata un nuovo contratto in Tailandia nel segmento e&c onshore per un valore complessivo di circa 925 milioni di dollari, di cui circa 500 di quota spettante all’azienda italiana. Difatti la Saipem opererà in qualità di leader della joint venture aggiudicataria dei lavori della quale detiene una partecipazione del 55%. Il contratto è stato assegnato da Ptt Lng Company Limited, controllata della Ptt Public Company Limited, compagnia nazionale tailandese del petrolio e del metano. Il progetto verrà realizzato nel distretto di Mueang Rayong, nel sud-est del paese.

I lavori comprendono l'ingegneria, la fornitura e il procurement, la costruzione e il commissioning del terminale Nong Fab, il quale avrà una capacità di lavorazione massima di 9 milioni di tonnellate l'anno, destinato alla ricezione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Stefano Cao, amministratore delegato di Saipem (nella foto), ha commentato: "La firma di questo contratto, oltre a consolidare la presenza di Saipem in un'area dalle grandi prospettive di sviluppo quale il sud-est asiatico, rafforza la nostra posizione nel Gnl, settore per il quale siamo interessati sia al segmento della liquefazione sia a quello della rigassificazione. Questo contratto rappresenta, inoltre, un ulteriore passo verso un maggiore equilibrio del nostro portafoglio fra progetti downstream e gas e quelli legati all'upstream".

Inoltre la Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto in Qatar del valore di circa 1,3 miliardi di dollari. La Saipem ha preferito non annunciare ufficialmente di quale Paese si tratta, appunto il Qatar, definendolo in una nota come generico “Medio Oriente”. Il contratto prevede le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione relative a due condotte di esportazione da 32 pollici, due condotte di interconnessione da 24 pollici in lega anti-corrosione, riser, elementi di raccordo tra le condotte e varie strutture sottomarine.