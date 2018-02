È l’estensione della stessa area geologica che ha consentito di trovare il giacimento colossale Zohr, al largo dell’Egitto

L’Eni ha effettuato una scoperta di un giacimento di gas nel cosiddetto Blocco 6, al largo della costa di Cipro. Il giacimento è stato trovato perforando il pozzo Calypso 1.

Secondo la compagnia di San Donato Milanese, "Calypso 1 è una promettente scoperta a gas e conferma l'estensione del tema di ricerca di Zohr nelle acque economiche esclusive di Cipro. Per una valutazione accurata delle dimensioni della scoperta sono richiesti nuovi studi e un programma di delineazione".

Lo scenario mediterraneo - In altre parole, è presto per capire l’estensione della riserva di gas appena individuata, e potrebbe essere anche una piccola bolla di nessun interesse minerario, tuttavia il ritrovamento significa diverse cose: sono confermate le ipotesi che nel mare attorno a Cipro ci possano essere riserve importanti ed è confermata l’ipotesi scientifica che sia assai vasta nel Mediterraneo orientale la stessa formazione geologica in cui è stato scoperto il giacimento colossale Zohr davanti alle acque egiziane.

I dati della perforazione - Il pozzo, perforato in 2.074 metri di profondità d'acqua e altri 1.800 nelle rocce del fondale per una profondità totale di 3.827 metri, ha incontrato una estesa colonna mineralizzata a gas metano in rocce di età miocenica e cretacica. La sequenza cretacica ha ottime proprietà di reservoir. Sul pozzo è stata eseguita un’intensa e dettagliata campagna di campionamento sui fluidi e sulle rocce.

Eni è l'operatore del Blocco 6 con una quota del 50% e Total è partner con il restante 50%.

L’Eni è presente a Cipro dal 2013 e detiene interessi in sei licenze situate nell'acque economiche esclusive della repubblica (nei Blocchi 2, 3, 6, 8, 9 e 11), cinque in qualità di operatore.