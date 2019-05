Definite le prescrizioni del Governo con golden power tra cui la conservazione del ruolo strategico dell’infrastruttura

Il mantenimento del Terminale di rigassificazione Olt al largo delle coste di Livorno, la conservazione del ruolo strategico dell’infrastruttura e l’informazione preventiva al Governo di eventuali cambiamenti rilevanti nella governance.

Sono queste, secondo quanto ricostruito da Radiocor, alcune delle prescrizioni imposte dal Consiglio dei Ministri, che lo scorso 19 aprile ha esercitato la Golden Power in merito all’imminente passaggio di quote di Olt, società che gestisce il rigassificatore di Livorno. In particolare, il colosso energetico tedesco Uniper ha raggiunto un accordo per vendere il 48,24% del gruppo al fondo australiano First State, mentre il 49,7% è in capo a Iren che, nei prossimi sei mesi, potrà esercitare il diritto di covendita.

First State, nelle scorse settimane, aveva dichiarato la volontà di investire in Olt in un’ottica di lungo periodo e nel pieno rispetto del contesto territoriale e delle autorità italiane. Ora, visto il tenore delle prescrizioni imposte dal Governo, l’operazione – su cui First State è stata assistita da Barclays e BonelliErede – appare ormai in discesa e il closing, cioè la firma, è ipotizzabile entro fine maggio.