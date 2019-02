La Corte Suprema ha annunciato l'apertura di un procedimento penale contro quindici personalità appena nominate in PDVSA dal Parlamento, presieduto da Juan Guaidò

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro , sostenuto da circa 50 paesi delle Nazioni Unite, tra cui Russia, Corea del Nord e Iran, ha chiesto giustizia per contrastare quello che considera un attacco del suo avversario Juan Guaidò contro il gruppo petrolifero pubblico Pdvsa.



La Corte Suprema (TSJ), che secondo l'opposizione è favorevole al governo, ha annunciato l'apertura di un procedimento penale contro quindici leader che il Parlamento, presieduto da Juan Guaidò, aveva appena nominato a capo della PDVSA e della sua filiale americana Citgo.



Per Guaidò, anch’egli riconosciuto da circa 50 paesi come presidente ad interim del Venezuela, l'obiettivo è quello di soffocare economicamente il governo di Nicolas Maduro, con il sostegno di Donald Trump. Da parte sua, la Corte Suprema ritiene che questi nuovi vertici di Pdvsa e Citgo siano state nominate da un Parlamento "ribelle", le cui decisioni sono "nulle". I funzionari, la maggior parte dei quali risiede negli Stati Uniti, sono accusati di "usurpazione", "corruzione", "crimine di gruppo" e "terrorismo".



Poche ore prima, il procuratore generale Tarek William Saab, fedele sostenitore del regime chavista, aveva annunciato che avrebbe esaminato il loro caso. "Abbiamo aperto un'indagine su cittadini nominati inconstituzionalmente come direttori della Pdvsa e della Citgo per usurpazione di potere", ha detto. Secondo Saab, l'accusa sta avviando "una serie di indagini" in risposta all’ “escalation iniziata con l'usurpazione illegale della presidenza della Repubblica” da parte di Guaidò, dichiaratosi presidente ad interim il 23 gennaio scorso.



Pdvsa, un pilastro dell'economia venezuelana, è oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti. Washington ha annunciato il 28 gennaio il congelamento di 7 miliardi di dollari in attività del gruppo petrolifero, che ha vietato qualsiasi transazione con entità americane. Tuttavia, le raffinerie di Citgo potranno continuare a funzionare, con transazioni finanziarie che passano attraverso un conto bloccato, ha detto Washington. Caracas stima che i danni causati all'economia dal "blocco americano" ammontano a 30 miliardi di dollari. A New York ieri il diplomatico venezuelano Jorge Arreaza, circondato da diplomatici di circa 15 paesi, tra cui Russia, Corea del Nord e Iran, ha annunciato la creazione di un gruppo all'Onu per difendere "i principi della Carta delle Nazioni Unite", che a loro avviso sono attualmente "violati".