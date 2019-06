La Commissione Ue a settembre ha ribadito l’importanza dell’integrazione dell’idrogeno nel sistema delle rinnovabili.Il Governo lo ha inserito nel Pniec

Sono partiti i lavori del tavolo sull’idrogeno presieduto dal sottosegretario al Mise, Davide Crippa. “È stato avviato un percorso che permetterà la definizione di priorità, indirizzi e valutazioni di competitività nel settore delle tecnologie dell’idrogeno”, spiega in una nota il Mise, “con l’obiettivo di contribuire efficacemente alle future scelte che verranno assunte per adempiere agli impegni presi in ambito internazionale”, come il protocollo sottoscritto da Crippa lo scorso ottobre all’Hydrogen Energy Meeting di Tokyo.

“Ho colto con grande soddisfazione l’interesse sul tema dell’idrogeno da parte dei partecipanti”, sottolinea il sottosegretario, “si rafforza la nostra convinzione che sono già presenti in Italia tutte le risorse necessarie per puntare all’idrogeno da fonti rinnovabili, anche grazie all’esperienza maturata a livello internazionale da alcune delle società e degli enti coinvolti”.

Tra le sfide tecnologiche previste dall’iniziativa “Mission Innovation” (nata in occasione della Cop 21 di Parigi), ricorda il Mise, una è dedicata proprio all’idrogeno, e anche la Commissione Ue a settembre ha ribadito l’importanza dell’integrazione dell’idrogeno nel sistema delle rinnovabili. “Sia nel Pniec che nel Piano Triennale 2019-2021 della Ricerca di Sistema elettrico”, rimarca Crippa, “abbiamo riservato all’idrogeno e alla sua filiera un interesse significativo nella prospettiva di progressiva decarbonizzazione”. Del resto, aggiunge, “anche durante la mia recente missione in Giappone ho avuto modo di constatare che a livello internazionale si sta puntando decisamente sull’idrogeno”.

Per questo motivo il sottosegretario rileva di aver chiesto ai partecipanti al tavolo di “lavorare, anche in sinergia tra loro, su progetti e idee progettuali da mettere in campo, che possano permetterci la definizione dei criteri di valutazione dei progetti, e di come questi progetti abbiano una ricaduta sui territori”. Alla prima riunione, tenutasi al ministero, hanno preso parte Alstom Italia, Enea, Eni, Environment Park, Fincantieri, Fondazione Bruno Kessler, Gruppo Esseco, Hydrogen Park, l’Istituto per l’innovazione tecnologica di Bolzano, Industrie De Nora, Sapio, Snam, Solid Power e Rse.