Transita da Grecia e Italia il metano proveniente da Azerbaigian, Cipro, Israele e dal mercato mondiale del Gnl

Italia e Grecia rafforzano la loro collaborazione in campo energetico con una dichiarazione, firmata a Corfù dal ministro dello sviluppo Economico, Carlo Calenda, e dal suo omologo greco, Giorgios Stathakis, nel corso del vertice intergovernativo.

Una dichiarazione che - si legge in una nota - contribuirà al "rafforzamento della collaborazione energetica tra i due paesi e degli obiettivi dell'Unione dell'Energia e migliorerà l'affidabilità degli approvvigionamenti, rappresentando un positivo precedente per la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo".

In particolare si prevede di sostenere la Grecia come punto di ingresso integrato all'Europa Occidentale, attraverso l'Italia e l'Europa Sudorientale, per le nuove risorse di gas naturale provenienti da Azerbaigian, Cipro, Israele, Bacino del Levante e dal mercato mondiale del Gnl.

I due Paesi vogliono inoltre sviluppare, attraverso il progetto di ampliamento del gasdotto Poseidon e l'espansione dei Sistemi di Trasmissione del Gas Naturale in Grecia e Italia, una nuova, differenziata rotta per l'approvvigionamento del gas proveniente dalla Russia.

E, ancora, rafforzare la cooperazione tra i gestori italiano e greco delle reti di trasmissione del gas e le borse elettriche, oltre che "sviluppare le infrastrutture del gas naturale compresso e del Gnl di piccola scala per automobili, mezzi pesanti e navi, in modo da limitare i prodotti petroliferi nel trasporto e nella generazione elettrica, soprattutto nelle isole". L'intesa punta poi ad un mercato del gas e dell'elettricità pienamente integrati.