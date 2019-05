I dati Anie rilevano come le imprese italiane fornitrici di tecnologie per l’energia abbiano rafforzato la propria presenza anche nei mercati extra europei, specie in Africa

Nel 2018 le esportazioni italiane di tecnologie per il mercato dell’energia hanno sfiorato il valore di 7 miliardi di euro, di cui circa il 35% ha riguardato le energie rinnovabili e la restante parte i comparti della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Lo evidenziano i dati di pre-consuntivo di Federazione ANIE, una delle più importanti organizzazioni Confindustriali che rappresenta le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche rivolte ai quattro mercati strategici dell’industria, building, energia e infrastrutture-trasporti.



Negli ultimi anni, le imprese italiane fornitrici di tecnologie per l’energia - forti di un’offerta tecnologica di eccellenza - hanno rafforzato la propria presenza anche nei mercati extra europei. All’Africa è rivolto il 7% dell’export italiano di tecnologie per l’energia e, in particolare, una quota pari al 16% è destinata al mercato della Tunisia, così come è stato ricordato in occasione del vertice intergovernativo Italo-Tunisino. Il vertice, organizzato da Confindustria, ICE-Agenzia e ABI - con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed in collaborazione con UTICA - l’Unione tunisina dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ha portato il proprio contributo all’interno del tavolo di approfondimento settoriale dedicato all’energia e alle energie rinnovabili nell’ambito del Business Forum Italia-Tunisia.



In questa occasione, Andrea Maspero, vicepresidente per l’Internazionalizzazione di ANIE, ha posto l’accento su come il mercato dell’energia stia vivendo, a livello globale, importanti cambiamenti dettati anche dalla crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo dell’economia circolare e come questo possa rappresentare, per tutte le imprese fornitrici di tecnologie destinate all’energia, sfide e opportunità.

La trasformazione in atto richiede, nei prossimi anni, significativi investimenti: basti pensare che nel 2017 gli investimenti nel settore hanno toccato gli 1.8 trilioni di dollari concentrati soprattutto nel mercato dell’elettricità che rappresenta un tassello centrale per il processo di decarbonizzazione in atto.