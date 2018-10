Il Governo di Buenos Aires incentiva pesantemente il carburante. Assitol chiede a Bruxelles dazi più alti sull'import argentino

L'Italia, insieme all’Ebb (il comitato europeo per il biodiesel), chiede alla Commissione Ue di ripristinare i dazi sull'import di biodiesel dall'Argentina.

Nel settembre dello scorso anno, Bruxelles ha deciso di ridurre i dazi sull'import argentino, fortemente finanziato da sussidi governativi. Ciò ha reso molto più conveniente il biodiesel proveniente dall'Argentina, che può contare sul sostegno dello stato all'esportazione di prodotto finito e raggiungere quindi il mercato europeo a un prezzo molto più basso rispetto a quello di produzione europea.

"Impossibile competere con prezzi più bassi di quelli delle materie prime - protesta Andrea Carrassi, direttore generale dell’Assitol, l’associazione dei produttori di oli e di bidiesel - perché si tratta di una pratica commerciale scorretta. Ecco perché chiediamo che si attivino dazi provvisori più alti, entro il mese in corso, per impedire la crisi già in atto delle aziende del settore".

In questi dodici mesi, la riduzione dei dazi sulle importazioni di biodiesel argentino ha messo in seria difficoltà il comparto: secondo un'indagine svolta dalla stessa Commissione Ue, il differente regime fiscale tra biodiesel argentino e quello europeo ha creato una situazione distorsiva del mercato che ha penalizzato l'intero comparto.

"In assenza di dazi - è l'allarme di Joern Schneider, presidente del gruppo biodiesel di Assitol - un intero settore economico rischia il collasso".

Il biodiesel prodotto dalle aziende italiane deriva dalla lavorazione di semi oleosi, sottoprodotti animali e oli esausti e, a differenza di quello argentino, non-Ogm. Inoltre, il settore ha effettuato recentemente importanti investimenti industriali per sviluppare la produzione di biocarburanti avanzati, in linea con la normativa europea.