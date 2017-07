Lo ha detto il sottosegretario Teresa Bellanova in merito al progetto di gasdotto che dovrebbe collegare l’Albania alla Puglia appoggiato dal Governatore Emiliano

Il gasdotto Eagle Lng non è presente nella lista definitiva dei progetti di interesse comune in sede europea e la società proponente "non ha mai presentato la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio al Mise". Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova, rispondendo in commissione Attività produttive a un'interrogazione a firma Diego De Lorenzis (M5s) in merito al progetto di gasdotto che dovrebbe collegare la nave rigassificatore ormeggiata a cinque miglia dalla costa albanese alla costa pugliese, all'altezza di Lendinuso, marina di Torchiarolo (Brindisi).



Il sottosegretario ha sottolineato che il Consiglio dei ministri della Comunità dell'energia ha approvato lo scorso 14 ottobre la lista definitiva dei progetti di interesse comune della Comunità dell'energia. "In questa lista non è presente il progetto della Eagle Lng, né l'infrastruttura di rigassificazione in Albania né il gasdotto di interconnessione con l'Italia", ha detto Bellanova.



"Il Governo non ha ritenuto opportuno promuovere il progetto presso la Ue, avendo tra l'altro considerato che già sono stati autorizzati due progetti di gasdotto con approdo nel medesimo territorio regionale, vale a dire in Puglia", ha aggiunto.



Il sottosegretario ha poi specificato che il progetto risulta inserito negli elenchi dei gasdotti che fanno parte della Rete nazionale. L'inserimento, su cui "non hanno presentato osservazioni" sia l'Autorità per l'energia che la Regione Puglia, "non significa che la società è autorizzata a costruire il gasdotto, ma indica semplicemente l'Autorità alla quale presentare la domanda di autorizzazione per la realizzazione", che in questo caso è il Mise.