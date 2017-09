Una promessa squisitamente simbolica - secondo la stampa parigina - , visto che la produzione francese di idrocarburi ha rappresentato appena l'1% dei consumi

La Francia del presidente Emmanuel Macron, ricca di centrali nucleare e poverissima di giacimenti di petrolio, ha presentato un progetto di legge che punta a fermare l’estrazione di petrolio sul suo territorio nazionale. In particolare il ministro dell'Ambiente Nicolas Hulot ‑ che nei mesi scorsi già promise lo stop di diversi reattori nucleari e l'addio al motore a scoppio - propone di vietare la modesta produzione di idrocarburi in Francia e nei territori francesi d'oltremare entro il 2040. "Una promessa squisitamente simbolica", commenta il quotidiano Le Parisien, ricordando che nel 2016 la produzione francese di idrocarburi ha rappresentato appena l'1% dei consumi nazionali.

Attualmente in Francia sono 63 i piccoli giacimenti petroliferi ancora in funzione, con circa 1.500 impieghi diretti.

Presentato in consiglio dei ministri, il progetto di legge promesso da Macron durante la campagna presidenziale che nel maggio scorso lo portò all'Eliseo prevede di bloccare ogni nuovo permesso di ricerche di petrolio o gas. Inoltre, le concessioni esistenti non verranno rinnovate entro il 2040. La produzione nazionale francese dovrebbe dunque volgere a termine per quella data.