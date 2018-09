No alle perforazioni esplorative di Aleanna nelle concessioni minerarie della Fontanazza e della Busa. L’ex senatore Giovanardi insorge a favore della compagnia petrolifera

La Regione Emilia-Romagna stoppa le perforazioni esplorative che servono per verificare se vi sono giacimenti nelle concessioni minerarie della Fontanazza (nel Modenese tra Carpi, Novi e la Bassa Reggiana) e della Busa (Sassuolo).

Ad avanzare la richiesta era stata la società Aleanna Resources, ma di fronte a un confronto con i sindaci la Regione ha posto il veto, non ritenendo che ci siano le condizioni per procedere.

Quelli che sì: le contestazioni di Giovanardi - "La Regione Emilia-Romagna deve ritirare la sciagurata decisione di bloccare le concessioni già autorizzate per la ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi", commenta in una nota l'ex senatore Carlo Giovanardi (Idea-Popolo e Libertà). "Tale decisione, in concorrenza con la Regione Puglia, guidata da Michele Emiliano, che a sua volta corre dietro alle follie grilline schierandosi contro il gasdotto proveniente dalla Turchia, è infatti un colpo al cuore per la nostra economia. Siamo alla sconfitta della scienza perché il gas è, al di là di altre chimere, il combustibile del futuro e, se si applica il principio di precauzione su questo, allora la Regione sia conseguente e chiuda i rubinetti del gas alle famiglie italiane".