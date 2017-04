Per l’Anci un colpo di spugna sui diritti dei Comuni. In ballo ci sono circa 300 milioni di euro. Diversi esponenti del Pd contro questa detassazione

Dibattito acceso sull’ipotesi di togliere l’Imu dalle piattaforme petrolifere.

L’Anci - Posizioni ormai consolidate della Cassazione a favore dell'imponibilità delle piattaforme petrolifere sarebbero cancellate da una norma di "interpretazione autentica" che sembrerebbe abolire con un colpo di spugna le pretese riconosciute ai Comuni. La norma, secondo notizie di stampa - scrive l'Anci - sarebbe inserita nel decreto legge di correzione dei conti pubblici e dichiarerebbe non imponibili le piattaforme in quanto queste non costituirebbero fabbricati iscrivibili in catasto. "Si tratta di un'interpretazione - osserva l'Associazione nazionale dei comuni italiani - certamente foriera di ulteriore contenzioso, che mette a rischio la posizione dei Comuni sedi di piattaforme petrolifere, impegnati nella definizione, spesso bonaria, delle somme dovute dalle società petrolifere per l'Ici e l'Imu del periodo 2011-2016". "In molti casi, infatti, sono state le società stesse a rivedere la propria posizione e a pagare ai Comuni quanto dovuto in via stragiudiziale, in altri casi invece sono in corso di pagamento le somme non corrisposte in forza di provvedimenti giurisdizionali. Si tratta, pertanto, di somme che sono già acquisite o considerate nei bilanci degli enti. Disconoscere a colpi di interpretazioni autentiche un diritto e più volte confermato è un inaccettabile atto di forza che stravolge puntuali pronunciamenti della Cassazione e mette in grave difficoltà non solo la certezza nell'applicazione delle imposte comunali sugli immobili, ma anche gli equilibri finanziari di decine di enti". La questione vale milioni di euro almeno 300 milioni destinati a Stato, Regioni e Comuni su tutta Italia e riguarda molti Comuni costieri. "Auspichiamo che tali notizie - conclude l'Associazione dei comuni - siano smentite e che si possa confrontarsi come Anci chiede da tempo per definire una soluzione normativa ragionevole".

Ginefra del Pd - "Se dovesse essere confermata l'indiscrezione oggetto di denuncia del collega Lattuca, ovvero che nel testo del decreto-legge approvato dal Cdm la scorsa settimana, la c.d. manovrina, sarebbe contenuta una norma interpretativa che esenta le piattaforme petrolifere dal pagamento dell'Imu e dell'Ici retroattivamente per il periodo 2011-2016, ci troveremmo innanzi l'ennesimo atto grave in favore delle compagnie che estraggono idrocarburi". Così il deputato dem Dario Ginefra, sostenitore di Michele Emiliano nella corsa alla Segreteria nazionale del Pd.

Riscossione Sicilia - "La decisione del governo nazionale di abolire la tassazione sulle piattaforme petrolifere in mare è semplicemente scandalosa. Così facendo si aiutano i soliti poteri e si affamano i cittadini. In Sicilia in particolare significherà rinunciare a milioni di euro che si sottrarranno ai servizi al cittadino". Lo dice l'avvocato Antonio Fiumefreddo, amministratore unico di Riscossione Sicilia, società di recupero dei tributi controllata dalla Regione.

Alcuni deputati Pd - "L'ipotesi di defiscalizzazione degli effetti Ici, Imu e Tasi delle piattaforme di estrazione idrocarburi ubicate nel mare territoriale, è un fatto di per sé grave e incomprensibile". Lo scrivono alcuni deputati dem in una lettera inviata a Gentiloni, Padoan, Calenda e Boschi. "Ci troveremmo davanti ad una violazione dei principi contenuti nella sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016 della Corte di Cassazione. Questi principi prevedono che tali fabbricati siano ascrivibili nel catasto edilizio urbano, quindi assoggettabili ai tributi comunali sugli immobili". La lettera è firmata da Alberto Pagani, Enzo Lattuca, Luciano Agostini, Tiziano Arlotti, Davide Baruffi, Giuseppe Beretta, Anna Giacobbe, Luisa Gnecchi, Antonella Incerti, Giuseppe Lauricella, Emanuele Lodolini, Patrizia Maestri, Marco Marchetti, Daniele Montroni, Oliviero Nicodemo, Michele Pelillo, Paolo Petrini.