Il Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti hanno reso note le liste. Marcegaglia e Grieco resteranno presidenti. Del Fante lascerà Terna e passerà alle Poste; Catia Bastioli confermata alla presidenza

Emma Marcegaglia e Claudio Descalzi resteranno al vertice dell’Eni, confermati nel ruolo di presidente e amministratore delegato. Patrizia Grieco e Francesco Starace all’Enel: confermati nel ruolo di presidente e amministratore delegato. Matteo Del Fante lascerà Terna e passerà alle Poste, al suo posto di amministratore delegato di Terna arriva Luigi Ferraris; confermata Catia Bastioli alla presidenza.

Lo annunciano il Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti con le liste per le società partecipate.

Per le altre società a partecipazione statale, alla guida di Leonardo (il nuovo nome della Finmeccanica) andrà Alessandro Profumo al posto di Mauro Moretti, confermato l'attuale presidente Giovanni De Gennaro; alle Poste oltre a Del Fante (ora a Terna) al posto di Francesco Caio resta Bianca Maria Farina; all’Enav Roberta Neri (ora amministratrice delegata) e Roberto Scaramella come presidente. Ringraziamenti ai manager uscenti sono arrivati dal ministero dell'Economia e delle finanze.

Cassa Depositi e Prestiti rende noto che il nuovo amministratore delegato della controllata Terna sarà Luigi Ferraris, mentre Catia Bastioli sarà confermata presidente. Completeranno il nuovo cda della società che gestisce le reti elettriche Elena Vasco, Fabio Corsico, Stefano Saglia (in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina delle società quotate) e Yunpeng He. Maria Alessandra Zunino de Piegnier e Vincenzo Simone sono indicati inoltre da Cdp come sindaci effettivi e Renata Maria Ricotti e Cesare Felice Mantegazza come supplenti.