Lo ha reso noto il presidente Rohani. Nello stesso giorno è stata data notizia dell’avvio della costruzione di un secondo reattore nucleare nella centrale di Bushehr, con l'aiuto della Russia

Un nuovo giacimento petrolifero da circa 50 miliardi di barili è stato scoperto in Iran. L'annuncio è stato dato dal presidente Hassan Rohani (nella foto). Il nuovo giacimento, scoperto nella provincia di Khuzestan, potrebbe diventare il secondo più grande dell'Iran, dopo quello di Ahvaz, che contiene 65 miliardi di barili. Sorride Rohani, nell’annunciarlo pubblicamente durante la sua visita nella città di Yazd: con questa scoperta aumenterebbero di un terzo le riserve di petrolio greggio dell'Iran, che al momento afferma di disporre di circa 150 miliardi di barili. Sarebbe anche un rilancio per l'industria energetica iraniana, duramente colpita dalle sanzioni statunitensi dopo la crisi dell'accordo sul nucleare.

Riguardo al nucleare, sarà sempre la Russia ad aiutare Teheran nella costruzione del secondo reattore nella centrale di Bushehr, dopo aver fornito assistenza già per il primo, in funzione dal 2011, e dove si arricchisce l'uranio al 4,5% in violazione dell'accordo nucleare del 2015 siglato a Vienna. Ormai l'Iran ha iniziato un graduale disimpegno dall'intesa, dopo l'uscita unilaterale degli Stati Uniti, e sanzioni reintrodotte da Trump.



Un'altra brutta novità per Washington, che arriva nello stesso giorno in cui la tv di Stato iraniana dà la notizia, rilanciata dall'Associated Press, dell'inizio della costruzione di un secondo reattore nucleare nella centrale di Bushehr. E dopo il vanto del portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi), Behrouz Kamalvandi, che dall'impianto nucleare di Fordow ha rilanciato la capacità di Teheran di arricchire uranio fino al 60%, ben al di sopra di quanto richiesto dall'uso civile del nucleare, ma comunque inferiore al 90% necessario per la produzione di combustibile destinato alla bomba atomica.