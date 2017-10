Cresce l’import di greggio da Iran e Azerbaigian. Italia prima per tasse sui carburanti, ma non ha i prezzi finali più alti

Ecco alcuni dati sul mercato petrolifero italiano raccolti dall’Unione Petrolifera.

Costo del greggio importato - Nei primi otto mesi 2017 si segnala un aumento del 27 % rispetto al 2016.

Provenienza del greggio - Nei primi otto mesi 2017 aumentano del 6,3% gli arrivi dall'estero, con un forte incremento soprattutto da Iran e Azerbaigian e un calo dall'Africa. La principale area di provenienza è il Medio Oriente, con il 40,7%.

Importazioni di prodotti finiti e semilavorati - Nei primi sette mesi 2017 aumentano del 5,8 % le importazioni, gasolio in particolare, mentre i semilavorati importati calano del 37%.

Esportazioni di greggio prodotti e semilavorati - Nei primi sette mesi 2017 si evidenzia una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; olio combustibile +29%.

Lavorazione delle raffinerie - Nei primi otto mesi 2017 si segnala una crescita del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Consumi petroliferi mensili - Nei primi nove mesi 2017 i dati provvisori evidenziano un calo dell'1,8% rispetto allo stesso periodo 2016.

Vendite globali carburante - Nei primi nove mesi 2017 dai dati provvisori si evince un calo dell'1,5 % rispetto allo stesso periodo 2016, con un peggioramento nell'ultimo bimestre.

Prezzo benzina - A settembre 2017 prezzo in media pari a 1,518 €/litro, in calo rispetto ad inizio anno.

Prezzo gasolio auto - A settembre 2017 prezzo in media pari a 1,367 €/litro, in calo rispetto ad inizio anno.

Andamento dello stacco Italia - Il divario con i prezzi medi europei segnala che a settembre 2017 lo stacco ponderato (benzina + gasolio) è in calo rispetto ai mesi precedenti, quasi azzerato.

Fiscalità sui prezzi dei carburanti - L'Italia rimane ai vertici della classifica dei paesi con i carburanti più tassati nell'Area Euro (3° sulla benzina e 1° sul gasolio auto).

Confronto con i prezzi dei paesi UE - Dal confronto dei prezzi di tutti i paesi dell'Unione europea, al lordo delle tasse, Olanda, Francia e Svezia si aggiudicano il primo posto per benzina, gpl e gasolio.

Prezzo gpl autotrazione - A settembre 2017 prezzo medio pari a 0,635 €/litro, in calo rispetto ad inizio anno.

Prezzo gasolio riscaldamento - A settembre 2017 prezzo medio pari a 1,150 €/litro, in calo rispetto ad inizio anno.

Vendite carburanti nei principali paesi europei - Nei primi otto mesi 2017 le migliori performances sulle vendite di carburanti sono di Germania Olanda (+2,6%) e Spagna (+2,5%) rispetto allo stesso periodo 2016. L'Italia è la peggiore.