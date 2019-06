Il miliardario Carl Ichan, che in Occidental ha una quota di 1,6 miliardi di dollari, ritiene troppi i 55 miliardi di dollari spesi per acquisire Anadarko

L'investitore e attivista Carl Ichan di Occidental Petroleum ha fatto causa al gruppo che, all’inizio di maggio, ha spinto Chevron a rinunciare ad Anadarko, azienda con cui il mese precedente aveva siglato un accordo di fusione poi messo in dubbio da un'offerta più alta, presentata appunto da Occidental.

Il miliardario, che ha una quota di 1,6 miliardi di dollari in Occidental, ritiene che i 55 miliardi di dollari messi sul piatto di Anadarko siano troppi. E a lui non piace nemmeno l'accordo siglato tra Occidental e Warren Buffett, che ha promesso di ininvestire 10 miliardi di dollari nel gruppo se l'acquisizione verrà completata; in cambio riceverà dividendi che, sostiene Icahn, costeranno a Occidental 800 milioni di dollari l'anno.



Secondo documenti depositati nei giorni scorsi e di cui dà notizia il Financial Times, Icahn crede che "Occidental non avrebbe mai dovuto cercare di comprare Anadarko e avrebbe dovuto invece mettersi in vendita": la transazione, dice, metterebbe a rischio Occidental nel caso in cui i prezzi del petrolio scendessero. Non solo. C'è un "rischio notevole" che l'azienda debba tagliare il dividendo se il barile arriva a valere meno di 45 dollari. Al Nyse il titolo Occidental perde lo 0,1% a 52 dollari e ha ceduto oltre il 15% da inizio anno. Anadarko scivola dello 0,4% a 71 dollari e nel 2019 ha guadagnato il 62,4%.