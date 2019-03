Secondo il ministro dell'energia cipriota, il giacimento è uno dei più grandi scoperti al mondo. La Turchia ha già fatto sapere che invierà due navi a trivellare

Un immenso giacimento di gas è stato scoperto dagli americani di ExxonMobil a sud-est dell'isola di Cipro: la scoperta nel Blocco 10 della zona economica esclusiva di Cipro (ZEE), contenente 5-8 trilioni di metri cubi di gas, segna l’inizio della gara per l’energia nel Mediterraneo orientale. Saranno le prossime mosse dei giocatori principali a determinare la loro futura posizione geopolitica nella regione. Secondo il ministro dell'Energia di Cipro Yiorgos Lakkotrypis, “la scoperta è la più grande fatta finora a Cipro e, sulla base di alcuni dati ufficiali, è una delle maggiore avvenute a livello mondiale negli ultimi due anni". Una delegazione della compagnia americana ha incontrato le autorità di Nicosia per illustrare i risultati delle esplorazioni avvenute in una zona sotto controllo esclusivamente cipriota.



Sul gas dell'isola si giocano importanti partite economiche e geopolitiche con i turchi che, in tensione con Nicosia, rivendicano diritti su alcune aree di mare. Perciò, all’inizio dello scorso anno bloccarono una nave dell'ENI, fatto a cui seguirono forti tensioni diplomatiche tra Ankara e Roma.Il presidente turco Erdogan ha ribadito più volte in passato la sua ferma opposizione alle trivellazioni al largo delle coste dell'isola contesa, soprattutto per quanto riguarda il blocco 3, che ritiene debba essere gestito dai turco ciprioti. Ankara ha già detto che invierà due navi di perforazione in aree al largo della costa meridionale per condurre la propria esplorazione.