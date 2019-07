Ceduta BR Distribuidora per 2,15 miliardi di dollari. Si tratta del nuovo atto del programma di privatizzazione del presidente Jair Bolsonaro e dal ministro dell'Economia, Paulo Guedes

La compagnia petrolifera statale del Brasile Petrobras ha venduto parte delle sue azioni della controllata BR Distribuidora, trasferendo così il controllo dell'azienda agli investitori privati, nell'ambito del programma di privatizzazione attuato dal presidente Jair Bolsonaro e dal ministro dell'Economia, Paulo Guedes.



La società ha raccolto 8,5 miliardi di reais (2,15 miliardi di dollari) per la vendita di 350 milioni di azioni detenute martedì. "BR Distribuidora è privatizzata, e Petrobras ha messo in cassa 8,5 miliardi (di reais)", si legge sul quotidiano Valor Economico. Questa è la "più grande offerta di azioni dal 2015 e la più grande operazione di disinvestimento statale del nuovo governo" il cui mandato è iniziato lo scorso gennaio, continua il giornale brasiliano.



BR Distribuidora è la principale azienda del settore della distribuzione di carburanti derivati del petrolio, con una presenza in tutto il Brasile, e detiene il controllo del 24 percento del mercato della distribuzione del carburante. Con questa operazione, definita "rilevante" dalla Commissione per i titoli immobiliari brasiliana, Petrobras è passata dal 71,25% al 41,25% della partecipazione azionaria di BR Distribuidora. Il processo di privatizzazione di BR Distribuidora è iniziato nel 2017, durante la gestione dell'ex presidente Michel Temer, quando la compagnia petrolifera è passata dal controllo statale del 100% al 71,2%.