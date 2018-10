Il Report “Outlook for Producer Economies” su Iraq, Nigeria, Russia, Arabia, Emirati, Venezuela consiglia di puntare su shale oil, gas e rinnovabili

I principali Paesi produttori ed esportatori di petrolio e gas saranno chiamati a un rinnovato impegno per le riforme e la diversificazione economica sarà vitale per far fronte alle mutevoli dinamiche dell'energia globale. Tra questi figurano l'aumento della produzione da nuove fonti come lo shale oil e gas, le incertezze sul ritmo della crescita della domanda petrolifera e nuove tecnologie energetiche. Lo dice l'Agenzia internazionale per l'energia nel suo “Outlook for Producer Economies”, una relazione speciale della serie World Energy Outlook che ha esaminato sei economie dipendenti dagli idrocarburi, le quali sono pilastri dell'approvvigionamento energetico globale: Iraq, Nigeria, Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Venezuela. "Più che in qualsiasi altro momento della storia recente, i cambiamenti fondamentali del modello di sviluppo dei paesi ricchi di risorse sembrano inevitabili" afferma Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Aie.

"Proseguire con le annunciate iniziative di riforma è essenziale, in quanto la mancata adozione di misure adeguate aggraverebbe i rischi futuri per le economie dei produttori e di conseguenza per i mercati globali". Il rapporto si focalizza su sei risposte chiave: catturare più valore interno dagli idrocarburi, ad esempio attraverso prodotti petrolchimici; utilizzare il gas naturale come mezzo per sostenere una crescita diversificata; sfruttare il grande ma sottoutilizzato potenziale per le energie rinnovabili, in particolare il solare; eliminare gradualmente delle sovvenzioni che incoraggiano consumi dispendiosi; assicurare investimenti sufficienti nell'upstream; giocare un ruolo nello sviluppo di nuove tecnologie energetiche, come la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio.