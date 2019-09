Primi incontri tra il presidente lucano Vito Bardi e le compagnie petrolifere in merito alle estrazioni al centro oli nella concessione Gorgoglione

Tutelare l’ambiente e ottenere il massimo profitto: è questo il duplice obiettivo della Regione Basilicata in vista dell’avvio delle estrazioni Total nella concessione Gorgoglione al centro oli di Tempa Rossa.



"Abbiamo affrontato l'argomento sull'accordo del 2006, e abbiamo avanzato proposte che riguardano lo sviluppo, l'occupazione e le compensazioni ambientali: penso che sia possibile superare questi scogli, e quando ci sono trattative, c'è bisogno di riflessioni da entrambe le parti. Le proposte devono avere delle risposte, e la riunione successiva si svolgerà entro le prossime due settimane, perché bisogna chiudere in tempi brevi". Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al termine di una riunione con le compagnie petrolifere. Bardi ha poi evidenziato che "non ci sono fasi di stallo, ma evoluzioni per avvicinarsi all'obiettivo, che per la giunta regionale è la tutela dell'ambiente e dalla salute dei lucani, e poi cercare di ottenere il massimo profitto".



Il governatore lucano ha quindi annunciato che la prossima settimana incontrerà anche i sindaci di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione (Potenza). Rispondendo alle domande dei giornalisti, il governatore lucano ha infine ricordato che "il cambiamento del governo non intralcia nulla: siamo convinti che questo è un lavoro che riguarda la nostra terra, e non credo che questo cambio possa variare quelle che sono le nostre intenzioni".