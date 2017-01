Il nuovo calcolo è di 1,5 milioni di barili al giorno, soprattutto per la spinta di Gpl e diesel; nel 2017 il consumo dovrebbe però segnare il passo, scendendo a 1,3 milioni di barili al giorno

La domanda mondiale di petrolio è stata probabilmente più alta del previsto nel 2016, per un totale di 1,5 milioni di barili al giorno, ma dovrebbe segnare il passo nel 2017, scendendo a 1,3 milioni di barili al giorno, secondo l'Agenzia internazionale dell'Energia (Aie), che rileva anche un calo della produzione Opec.

"Una volta ancora abbiamo rivisto al rialzo le nostre stime sulla crescita della domanda mondiale di petrolio nel 2016 da 1,4 a 1,5 milioni di barili al giorno, soprattutto dovuto alla domanda europea di gpl e diesel", afferma l'agenzia parigina nel Rapporto mensile, segnalando il balzo nel quarto trimestre per le temperature particolarmente rigide dell'Europa del Nord.

Nel 2017, l'Aie si aspetta un rallentamento della domanda a 1,3 mbg in conseguenza della rimonta dei prezzi del petrolio e del dollaro.