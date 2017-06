Aziende energetiche e associazioni dei consumatori si alleano per la liberalizzazione e la tutela dei consumatori

Nell'ambito dell'annuale Settimana europea dell'Energia sostenibile (Eusew), che si è chiusa il 25 giugno a Bruxelles, è stato presentato il Manifesto per l'Energia del Futuro nel corso dell'incontro "A smart energy system for consumers, consumers for a smart energy system" organizzato dalla rete europea di Cittadinanzattiva, Active Citizenship Network.

L'intervento relativo al Manifesto per l'Energia del Futuro, promosso da alcune delle principali aziende del settore (Edison, Engie, Sorgenia, E.ON, Illumia) e alcune associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico (Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, Associazione Utenti Servizi Radio Televisivi), è stato presentato da Tiziana Toto - responsabile politiche dell'energia e ambiente di Cittadinanzattiva - in un panel di discussione formato da funzionari della DG Energy e DG Consumers della Commissione Europea ed esponenti di altre associazioni di consumatori e del settore ambiente ed energia che si stanno impegnando concretamente in progetti e attività per promuovere lo sviluppo di sistemi energetici intelligenti.

I principi centrali del Manifesto per l'Energia del Futuro sono il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia italiano, che deve garantire un'informazione chiara e processi adeguati per poter beneficiare dei vantaggi della concorrenza, tutelare i più deboli e mettere gli operatori nelle condizioni di investire in innovazione per offrire soluzioni che siano sempre più rispondenti alle esigenze dei consumatori.

Risparmio, sostenibilità, innovazione e tutela dei consumatori, in particolare quelli più vulnerabili, costituiscono il cuore stesso del Manifesto.

Tra le prossime azioni, il Manifesto entro la fine dell'anno organizzerà incontri territoriali in Italia con l'obiettivo di sviluppare una campagna di informazione dedicata ai consumatori, per spiegar loro le opportunità del libero mercato dell'energia, in termini di consapevolezza dei consumi, sostenibilità, efficienza energetica e innovazione.