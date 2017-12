Il Consiglio dei ministri sul Tbm di Cerroni a Guidonia e su progetti a Gonnosfanadiga, Arsiero, Torre Alfina, Cortona

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato diversi via libera e ha assegnato diverse bocciature a progetti energetici

Sì alla Snam a Sulmona – Il Governo ha approvato la condivisione dei pareri favorevoli, con condizioni, espressi in conferenza di servizi nel procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio nella Regione Abruzzo della Centrale di compressione gas di Sulmona, proposta dalla società Snam Rete Gas. La delibera tiene in considerazione la rilevanza energetica e il carattere strategico dell’opera, necessaria per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici a livello italiano ed europeo.

Sì ai lavori alla raffineria Eni di Taranto - Ha deliberato inoltre il superamento della mancata intesa e il consenso alla prosecuzione del procedimento dell’istanza di autorizzazione per l’adeguamento delle strutture di logistica presso la raffineria di Taranto di Eni, in considerazione della grande rilevanza strategica dell’opera per le politiche energetiche nazionali. Si tratta di parte del progetto Tempa Rossa sul quale ci fu anche una controversa inchiesta giudiziaria.

No alla centrale termodinamica in Sardegna - È stata accertata la non sussistenza delle condizioni per autorizzare la realizzazione, nei comuni di Gonnosfanadiga e Guspini di un impianto solare termodinamico da 55MW.

Sì al Tbm di Cerroni a Guidonia - È stato superato il dissenso espresso in conferenza dei servizi in merito alla prosecuzione del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lazio alla società Co.La.Ri. Ambiente Guidonia (gruppo Cerroni), relativa all’impianto di trattamento meccanico-biologico per rifiuti urbani non pericolosi in Guidonia Montecelio (Roma), località Inviolata, nel rispetto delle prescrizioni indicate.

No all’idroelettrico ad Arsiero – È stato deciso di non consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto per la produzione di energia idroelettrica in Val Tovo nel comune di Arsiero (Vicenza), località Facci.

Sì all’eolico a Cortona – Il Governo ha deciso di consentire invece la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione di un impianto eolico della potenza nominale 900 kW, costituito da un aerogeneratore, da realizzarsi nel comune di Cortona (Arezzo), in località Croce di S. Egidio.

No al geotermico di Torre Alfina – È stato negato il consenso alla prosecuzione del procedimento di autorizzazione del progetto di impianto pilota geotermico denominato “Torre Alfina”, sito nel Comune di Acquapendente (Viterbo), con potenza di 5MW e senza emissioni in atmosfera.