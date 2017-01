Il gruppo genovese vince ordini per oltre 4 milioni di dollari per i servizi di controllo della qualità per progetti onshore e offshore

Il gruppo Rina, insieme a Depriwangga (società indonesiana di ispezione e certificazione), si è aggiudicata due contratti per la fornitura di servizi di controllo della qualità per altrettanti progetti, onshore e offshore, in Indonesia.

Il primo contratto, vinto con Chevron Indonesia, prevede la fornitura di servizi di controllo della qualità durante lo sviluppo del giacimento offshore di Bangka. Il secondo, invece, vede Rina coinvolta nei servizi di garanzia della qualità e verifica di progetto per ExxonMobil Cepu, durante lo sviluppo del blocco onshore di Cepu.

Il giacimento di Bangka si trova a 70 chilometri dalla costa della regione del Kalimantan orientale, a una profondità di soli 380 metri. Il giacimento è costituito da due macrostrati, entrambi contenenti condensato di gas. Chevron Indonesia sta creando i cosiddetti "Bangka hubs" per ulteriore estrazione gas nello stretto di Makassar, in Indonesia.

La società sta sviluppando il giacimento Bangka attraverso l'utilizzo di due pozzi connessi tra di loro con una condotta flessibile che termina all'unità di produzione galleggiante (Fpu) già esistente, a circa 20 km a sud dal giacimento.

Rina fornisce i servizi di ispezione relativi alla fabbricazione di materiali e componenti, all'installazione e al collaudo durante le fasi di messa in opera e avvio dell'impianto. Inoltre Rina svolge attività di expediting, ossia il monitoraggio dell'avanzamento della commessa, per vari materiali e attrezzature.

Il contratto ha una durata di 12 mesi e un valore di circa 1,3 milioni di dollari ed è il risultato di una campagna messa in atto dalla struttura internazionale Oil & Gas Rina per sviluppare il business in Indonesia. Questo contratto rappresenta un successo per la società genovese in quanto è il primo progetto che vede coinvolta l'azienda in un progetto con un colosso come Chevron in Asia.

Il secondo contratto, vinto con ExxonMobil Cepu per il Cepu Gas Drilling Program, comprende servizi di garanzia e controllo della qualità per le attività di perforazione e per il progetto di completamento di sei pozzi nell'area di Jambaran Tiung Biru, con la possibilità opzionale di aggiungere ulteriori tre pozzi nell'area di Kedung Keris. Il contratto, assegnato a Rina e Depriwangga, ha un valore di circa 3 milioni di dollari e include servizi di garanzia e controllo di qualità per tutta la componentistica relativa alla realizzazione dei pozzi. La collaborazione dovrebbe durare tre anni e le attività dovrebbero svolgersi presso i fornitori sparsi sia in Indonesia che nel resto del mondo.