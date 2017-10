Una ricerca dell'Enea evidenzia che i condomini da riqualificare sotto il profilo energetico sono almeno 3 milioni

"Non esiste una singola povertà , ma diverse povertà" e c'è anche quella "energetica", che sta nella difficoltà delle famiglie ad accedere ad alcuni servizi essenziali, primo tra tutti il riscaldamento della casa. Così il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in occasione di un convegno sul tema, organizzato dalla cooperativa modenese Cpl Concordia. Tanto che, per il ministro, della questione se ne dovrebbe anche tenere conto nel momento in cui si tracciano i profili per stabilire i beneficiari del Rei, il reddito d'inclusione.

Il presidente della Cpl Concordia, Mauro Gori, sottolinea i dati allarmanti sul fenomeno: sulla base anche di un recentissimo studio della Banca d'Italia, "si stimano - dice - in 3.900.000 le famiglie italiane in condizione di povertà energetica". Non solo, aggiunge Gori, una ricerca "dell'Enea evidenzia che i condomini da riqualificare sotto il profilo energetico sono almeno 3 milioni".

Secondo il responsabile sviluppo partnership di Italgas, Pier Lorenzo Dell'Orco, tra i nodi da affrontare c'è anche quello "dell'accessibilità al gas naturale per quei territori che ne sono ancora sprovvisti: si tratta spesso di aree disagiate del Paese, dove maggiore è la concentrazione di famiglie in precaria condizione economica, alle quali resta precluso l'accesso ad una risorsa energetica, quale il metano, ancora molto competitiva sotto il profilo della sua economicità, disponibilità, versatilità e sostenibilità".