Saranno forniti servizi sanitari agli oltre 700 lavoratori della raffineria e ai loro familiari, una sperimentazione di welfare aziendale per migliorare la qualità della vita

Un’azienda sanitaria lombarda, l'Asst di Pavia, ha firmato un accordo di collaborazione con l'Eni per fornire servizi sanitari agli oltre 700 lavoratori della raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi e ai loro familiari, una sperimentazione di welfare aziendale per migliorare la qualità della vita. “Una best practice che mi auguro possa essere trasferito e replicato anche in altre realtà", ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della presentazione del protocollo di collaborazione per la fornitura di prestazioni sanitarie sottoscritto a Suzzara (Pavia) tra l’Eni e l'azienda sociosanitaria locale di Pavia.

Prevenzione - "Il sistema sanitario regionale - ha sottolineato l'assessore - si mette a disposizione di un’importante azienda del territorio per fornire non solo servizi di emergenza, ma di formazione e soprattutto prevenzione, attività fondamentale per la cura degli stili di vita dei lavoratori di Eni".

Attività oggetto del protocollo - Le attività oggetto del protocollo, dedicate ai lavoratori Eni - e ai loro familiari - afferenti alla Centrale di raffinazione di Sannazzaro de’ Burgundi, alla centrale di cogenerazione Enipower, e al green data center di Ferrera Erbognone, riguardano la fornitura di assistenza sanitaria in caso di emergenza; l'erogazione di prestazioni ed analisi mediche, nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro; l'attivazione di percorsi di promozione della salute a favore dei dipendenti e dei loro familiari; l'attività di supporto informativo in tema sanitario, counselling psicologico e servizi di pubblica utilità per i dipendenti e loro familiari. Tra le prestazioni specialistiche offerte sono inclusi controlli oftalmologici (vista oculistica) ed audiologici e qualora si rendesse necessario, per la formulazione del giudizio diagnostico, verranno predisposte ulteriori indagini diagnostiche (visite pneumologiche, otorinolaringoiatriche, allergologiche, fisiatriche, ortottiche, cardiologiche, etc.).