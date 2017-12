Entro il 2020 metano e ricariche elettriche nei centri commerciali; nuove colonnine e punti di erogazione a Vimodrone e Rescaldina

La Regione Lombardia e Auchan Retail Italia hanno firmato nei giorni scorsi una convenzione per lo sviluppo della rete distributiva di carburanti per la mobilità sostenibile.

La convenzione prevede la realizzazione di nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e di punti di erogazione di metano nei centri commerciali di Vimodrone e Rescaldina, in provincia di Milano. La Regione Lombardia si impegna a fornire un supporto tecnico e amministrativo nei lavori, che saranno realizzati da Auchan in tempo utile per assicurarne la messa in esercizio entro fine 2020.

L'accordo sottoscritto prevede inoltre la possibilità di estendere gli interventi previsti a ulteriori impianti gestiti da Auchan in Lombardia, a partire da quelli con un erogato compreso tra i 5 e i 10 milioni di litri l'anno, e si inserisce in una comune politica per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Mauro Parolini, ha sottolineato "il valore dell'interesse di Auchan ad investire sulla propria rete nella diffusione di carburanti ecocompatibili, anticipando i termini di legge. Una scelta che rafforza l'impegno integrato della Regione Lombardia nella lotta allo smog e per la tutela della salute. E che contribuisce inoltre a confermare la nostra regione come un'eccellenza a livello europeo per la crescita che i prodotti come metano e Gpl hanno avuto nelle rete distributiva grazie alle nostre politiche".

"Questo accordo rappresenta l'evoluzione del nostro impegno nel mercato dei carburanti - ha commentato Giovanni Mazza, direttore carburanti di Auchan Retail Italia. - Abbiamo iniziato 14 anni fa, inaugurando la prima stazione di servizio, per arrivare oggi a 34 distributori”.