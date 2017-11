Entro il 2019 sul territorio lombardo verranno realizzate nuove infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e punti di erogazione di metano

Regione Lombardia e Kuwait Petroleum Italia Spa hanno firmato un accordo per lo sviluppo della rete distributiva di carburanti a sostegno della mobilità sostenibile e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

La convenzione, sottoscritta dagli assessori regionali Mauro Parolini (Sviluppo economico) e Claudia Terzi (Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile) con l'amministratore delegato di Q8 Azzam Almutawa, prevede l'implementazione di nuove infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e punti di erogazione di metano negli impianti ad alto erogato presenti sul territorio lombardo, in particolare nell'area metropolitana milanese e sui tratti di maggior traffico della rete autostradale.

Regione Lombardia si impegna a fornire un adeguato supporto tecnico ed amministrativo nei lavori che saranno realizzati da Q8 entro i primi mesi del 2019. Il protocollo prevede infine la possibilità di estendere interventi simili ad ulteriori impianti in Lombardia, a partire da quelli con un erogato compreso tra i 5 e i 10 milioni di litri l'anno.

"Molto soddisfatto" della firma l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini, che ha sottolineato come "l'interesse di Q8 di procedere con questi importanti investimenti, anticipando i termini di legge, contribuisce in maniera rilevante al nostro impegno integrato nella lotta allo smog e per la tutela della salute. Una battaglia che non può essere condotta solo con nuovi blocchi veicolari, ma anche con l'implementazione di una rete di distribuzione di carburanti ecocompatibili moderna, capillare e completa".

"La Lombardia - ha aggiunto Parolini - si è affermata negli ultimi cinque anni come un'eccellenza a livello europeo, con una crescita di oltre il 36% degli impianti con il metano e di circa il 20% per quelli di GPL. Un risultato molto importante, che ci spinge a continuare nel sostenere lo sviluppo di una rete in grado di soddisfare le esigenze di un mercato automobilistico tecnologicamente sempre più evoluto e pulito e a quello di un pubblico di consumatori consapevoli, che sceglie in maniera crescente mezzi alimentati con carburanti alternativi".

"Questo importante accordo di collaborazione - sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi - tratta un tema delicato e trasversale, quello della mobilità sostenibile e della riduzione dell'inquinamento atmosferico. Regione Lombardia ha saputo giocare un ruolo di primo piano, costruendo azioni comuni con le Regioni appartenenti al bacino Padano e promuovendo accordi importanti per tutelare l'ambiente. Un ultimo fondamentale passo in avanti riguarda l'accordo firmato a giugno 2017 tra Regione Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Governo in occasione del G7-Ambiente, tenutosi a Bologna. Grazie a questo "patto", sono stati uniformati i provvedimenti e i piani adottati da ogni regione per migliorare la qualità dell'aria.

Secondo l'Ad di Kuwait Petroleum Italia, Azzam Almutawa, "la convenzione sottoscritta per lo sviluppo dei carburanti ecocompatibili conferma la costruttiva collaborazione tra Q8 e Regione Lombardia e l'interesse di Q8 per l'Italia". "Un interesse - ha aggiunto Almutawa - testimoniato negli anni da ingenti investimenti, spesso, come in questo caso, finalizzati ad aumentare il grado di sostenibilità delle nostre attività ed a differenziare la nostra offerta per soddisfare le molteplici e diversificate esigenze degli automobilisti".