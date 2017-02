Pubblicata la nuova “mappa” della rete nazionale di metanodotti: compaiono nuove linee di trasporto del metano, fra le quali quella della Sardegna, la sola finora non metanizzata

Con un decreto, il ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato la mappa nazionale dei gasdotti di trasporto.

Fra le opere in programma v’è un potenziamento della dorsale veneta fra Cervignano e Verona, il collegamento del nuovo stoccaggio di Cornegliano Laudense e, in particolare, la dorsale sarda proposta dalla Società Gasdotti Italia (Sgi) fra Sarroch, Cagliari, Sulcis, Oristano, Codrogianus, Porto Torres e Olbia. L’isola non verrebbe collegata facendovi approdare gasdotti, bensì alimentando la rete tramite rigassificatori da costruire sulle coste.

I costi dell’opera potrebbero pesare sulle bollette degli italiani.

"Si tratta di un provvedimento decisivo per il nostro progetto di metanizzazione, che la Sardegna attende da decenni": così l'assessora all'Industria Maria Grazia Piras.

È questo il primo passo affinché il costo dell'infrastruttura possa rientrare nella tariffa nazionale, come previsto dal Patto per la Sardegna siglato il 29 luglio 2016 tra Regione e Governo.

"Negli ultimi mesi abbiamo impresso una forte accelerazione al processo grazie anche alla fattiva collaborazione del ministero dello Sviluppo economico - sottolinea Piras - e lo scorso 16 novembre il ministero aveva già inserito gli adduttori di gas nell'elenco delle reti di trasporto regionale, mentre risale allo scorso mese l'autorizzazione unica per il primo deposito costiero di gnl di Oristano".

Nel frattempo, spiega l'assessore, "procedono gli iter autorizzativi per ulteriori due depositi a Oristano e un deposito di più ampie dimensioni, e con possibilità di rigassificazione, nell'area di Cagliari. Il tutto verrà ulteriormente supportato dalla recente approvazione del decreto legislativo con il quale, insieme al Mise, sono stati definiti i presupposti per autorizzare le infrastrutture gnl a servizio delle reti isolate come quelle sarde".