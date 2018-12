Desfa possiede e gestisce, in regime regolato, una rete di trasporto ad alta pressione di circa 1.500 km, nonché un terminale di rigassificazione a Revithoussa

Il consorzio composto da Snam (60%), Enagás (20%) e Fluxys (20%) ha acquistato dall’agenzia greca per le privatizzazioni HRADF e da Hellenic Petroleum una quota del 66% di DESFA, l’operatore nazionale nel settore delle infrastrutture del gas naturale, per un controvalore di 535 milioni di euro. Il consorzio, che si era aggiudicato la gara per la privatizzazione di DESFA nell’aprile 2018, ha completato l’operazione tramite la nuova società Senfluga Energy Infrastructure Holdings. Il consorzio ha ottenuto per l’acquisizione un finanziamento non-recourse della durata di oltre 10 anni, corrispondente a circa il 65% dell’enterprise value.

DESFA possiede e gestisce, in regime regolato, una rete di trasporto ad alta pressione di circa 1.500 km, nonché un terminale di rigassificazione a Revithoussa. La Grecia, crocevia importante per la diversificazione degli approvvigionamenti e l’apertura di nuove rotte del gas naturale in Europa, ha un ulteriore potenziale di sviluppo come hub del Sud-Est europeo.

Grazie al supporto di Snam, Enagás e Fluxys – le tre società infrastrutturali europee più impegnate nella realizzazione dell’Energy Union – DESFA potrà valorizzare appieno la propria posizione strategica nel Mediterraneo. Il consorzio, inoltre, promuoverà l’innovazione nel settore del gas naturale in Grecia, favorirà l’introduzione di gas rinnovabili come il biometano per creare un sistema energetico sostenibile e contribuirà attivamente alla riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti nel Paese.