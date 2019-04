Il gas idrato è considerato il miglior sostituto per il gas naturale e il petrolio; si stima che sulla Terra ce ne sia il doppio di tutti gli altri combustibili fossili

Gli esperti russi sono stati invitati dagli scienziati cinesi a esplorare i giacimenti di gas idrato - noto anche come il “ghiaccio infiammabile” - sui fondali marini del Mar Cinese Meridionale.



La spedizione comune dovrebbe iniziare a luglio di quest'anno. I piani per la missione congiunta sono stati resi noti dal presidente dell'Accademia delle Scienze russa, il fisico Aleksandr Sergeyev, secondo il quale i dati esistenti mostrano che nella regione ci sono giacimenti di gas naturale. Lo riporta la Tass.



Il gas idrato, sottolinea l’agenzia, è considerato "il miglior sostituto per il gas naturale e il petrolio". "Il volume di carbonio contenuto negli idrati di metano in tutto il mondo è stimato essere il doppio di quello contenuto in tutti i combustibili fossili sulla Terra, incluso il carbone, secondo l'US Geological Survey", continua. La Cina sta attivamente sviluppando l'esplorazione di idrati di gas.