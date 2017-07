Zinke ha firmato un provvedimento per rendere le pratiche per le esplorazioni più veloci ed efficienti, così da smaltire gli arretrati

L'obiettivo di aumentare la produzione statunitense di energia, perseguito dal presidente Donald Trump, ha trovato nuovo slancio grazie al Segretario degli Interni Ryan Zinke, impegnato a velocizzare l'iter di approvazione per le esplorazioni di idrocarburi, oltre che ad autorizzare vendite più frequenti dei diritti di perforazione.

“Siamo seduti su una grande quantità di energia ed ora siamo esportatori di energia, quindi, se qualcuno di voi ha bisogno di energia, basta che ci dia una telefonata": Donald Trump, secondo la trascrizione del suo discorso diffuso dalla Casa Bianca, ha sponsorizzato anche così l'offensiva energetica americana (in particolare sul gas liquido) nel suo intervento al summit dei tre mari in Polonia.

"Deve essere un processo che non causa ritardi eccessivi, impedendo che in questo Paese si facciano le cose", ha dichiarato. Sebbene la legge federale preveda 30 giorni di tempo per decidere sulla concessione dei permessi di esplorazione, i tempi medi di attesa per le compagnie che operano nel settore degli idrocarburi sono saliti a 257 giorni, ha sottolineato Zinke. Il Segretario degli Interni ha assicurato il rispetto della legge principale che regola lo sviluppo dei territori federali, cioè il National Environmental Policy Act a tutela dell'ambiente, e ha garantito che i parchi nazionali e altre grandi proprietà federali non saranno aperti alle trivelle.

La mossa ha comunque sollevato le critiche degli ambientalisti. "Zincke e Trump condividono la stessa priorità: dare a Big Oil il controllo totale sulle nostre terre pubbliche, indipendentemente dal costo per la nostra salute e per il nostro ambiente", ha dichiarato Kelly Martin del Sierra Club.