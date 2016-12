In Puglia gli alberi vengono spostati abitualmente per gli acquedotti e altre opere: per questo motivo il country manager Elia sollecita il via libera all’opera

"Mi fa molto piacere apprendere che è una balla che la Regione Puglia abbia bloccato i lavori di Tap a causa degli ulivi". È questo il commento di Michele Elia, Country manager di Tap Italia su quanto emerso durante il dibattito nel Consiglio Regionale della Puglia. "Ci aspettiamo dunque che sia rilasciata l'autorizzazione fitosanitaria allo spostamento delle piante da noi chiesta già il 28 novembre scorso, dopo che per mesi abbiamo dovuto aspettare una verifica di ottemperanza ritardata per motivi alla fine rivelatesi inesistenti".

"Quanto ai carotaggi geologici, presumibilmente i sondaggi non invasivi in corso a mare, sono finalizzati alla definizione del progetto esecutivo relativo a prescrizioni che, nella migliore delle ipotesi, dovranno essere ottemperate tra un anno e, appunto, non c'entrano niente con lo spostamento degli ulivi. Spostamento che è prassi comune nel Salento, come attestano i circa 100mila alberi movimentati negli ultimi anni, a detta degli uffici regionali, compresi quelli spostati per consentire la costruzione di 35 km di condotte dell'Acquedotto Pugliese tra Salice Salentino e Seclì”.