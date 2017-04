La domanda di gasolio risulta in crescita del 2,6% (+51mila tonnellate). Nel primo trimestre 2017 i consumi sono invece calati dello 0,4%

Secondo dati ancora provvisori dell’Unione petrolifera, nel mese di marzo 2017 i consumi petroliferi italiani sono ammontati a circa 5 milioni di tonnellate, con un incremento pari allo 0,4% (+21.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2016.

La domanda totale di carburanti (benzina+gasolio) nel mese di marzo è risultata pari a circa 2,6 milioni di tonnellate, di cui 0,6 milioni di benzina e 2 milioni di gasolio, con un incremento dell’1,4% (+37.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2016.

I prodotti autotrazione, con un giorno di consegna in più, hanno rilevato le seguenti dinamiche: la benzina nel complesso ha mostrato un decremento del 2,2% (-14.000 tonnellate) rispetto a marzo 2016, mentre il gasolio autotrazione una crescita del 2,6% (+51.000 tonnellate).

Le vendite sulla rete di benzina nel mese di marzo hanno segnato un decremento dell’1,3% mentre il gasolio un incremento del 2,3%.

Nel mese considerato le immatricolazioni di autovetture nuove sono aumentate del 18,2%, con quelle diesel che hanno rappresentato il 56,3% del totale (era il 56,2% nel marzo 2016), mentre quelle di benzina il 33,5%.

Quanto alle altre alimentazioni, nel mese considerato, sale il peso delle ibride al 2,5% e del gpl al 6,1%; stabile quello delle elettriche allo 0,1%, mentre scende il metano all’1,5%.

Nel primo trimestre 2017 i consumi sono stati invece pari a circa 14,0 milioni di tonnellate, con un decremento dello 0,4% (-59.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2016.

La benzina, nel periodo considerato, ha mostrato una flessione del 3,9% (-69.000 tonnellate) e il gasolio una lieve crescita dello 0,2% (+12.000 tonnellate).

Nei primi tre mesi del 2017 la somma dei soli carburanti (benzina + gasolio), pari a circa 7,2 milioni di tonnellate, evidenzia un calo dello 0,8% (-57.000 tonnellate).

Nello stesso periodo le nuove immatricolazioni di autovetture sono risultate in crescita dell’11,9% con quelle diesel a coprire il 55,7% del totale (era il 56,0% nel trimestre del 2016) e quelle a benzina il 33,6%.

Per le altre alimentazioni le auto ibride hanno coperto il 2,7% delle nuove immatricolazioni, quelle alimentate a GPL il 6,3% e a metano l’1,6%, mentre le elettriche si confermano ancora allo 0,1%.