Le nuove aziende sono però tra le ultime per brevetti e per attività nel fotovoltaico

Le start-up in Italia continuano a crescere in maniera esponenziale: oggi quelle registrate sono 7.045 e, di queste, 1.084 (il 15,4%) sono attive in ambito energetico.

Negli ultimi quattro anni il numero è aumentato con un tasso medio annuo del 142% per il campione complessivo e del 138% per le sole start-up energetiche. È quanto emerge dal Rapporto annuale sull'innovazione energetica dell'Istituto per la Competitività, I-Com, secondo cui alle sole start-up energetiche attive sul territorio è associabile un contributo al Pil nazionale stimato fino a 244 milioni di euro, pari a circa il 17% del valore complessivo delle start-up made in Italy.

Però, se da un lato l'Italia si distingue per lo sviluppo crescente di imprese innovative, dall'altro si conferma "fanalino di coda nel settore elettrico ed energetico per quel che riguarda la produzione di brevetti, nonostante le risorse destinate a incentivare la generazione elettrica da fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico", si legge nello studio.

I-Com rileva, infatti, che per la prima volta dal 2008 diminuisce il numero di brevetti in ambito energetico (-0,4% nel 2015 rispetto al 2014).