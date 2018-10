Per il manager director di Tap la società è pronta a realizzare il micro tunnel in Puglia; la pausa estiva voluta per non creare impatti sul turismo

“Non ci sono piani B, abbiamo verificato che il nostro tracciato e il nostro approdo minimizzano gli impatti sociali. La nostro volontà è di proseguire, nel pieno rispetto del dialogo con gli stakeholders, e siamo pronti a realizzare il micro tunnel in Puglia dopo la pausa estiva volontaria per non creare impatti sul turismo”. Così Luca Schieppati, managing director di Tap, il gasdotto che dovrebbe portare il gas in Italia dall’Azerbaigian, durante il 18esimo Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore Eventi in collaborazione con il Sole 24 Ore.



“È un progetto internazionale importante, che ha il supporto dell’Europa, un’opera ritenuta cruciale come parte finale del corridoio Sud. - ha aggiunto - . È importante considerare che siamo un’opera privata e non pubblica e che la nostra infrastruttura non graverà sulle tasche degli italiani. C’è bisogno di questo gas per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, e la competenza dei nostri soci ci consentirà di non avere alcun impatto sul territorio”.



Sulla questione gasdotti è intervenuto anche il presidente di Confindustria Energia Giuseppe Ricci, che sottolinea il "ruolo cruciale che le infrastrutture giocano per l'interesse nazionale" , sottolineando che "la loro realizzazione e il loro mantenimento non può essere soggetto a ideologie ed improvvisazione, ma deve contare su un'attenta pianificazione".