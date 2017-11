Censiti tutti i viaggi aerei di lavoro dei dipendenti attraverso il progetto Biogas Adilabad, insieme con la Fondazione GoodPlanet

Yann Arthus-Bertrand, presidente della Fondazione GoodPlanet, e Patrick Pouyanné , presidente e direttore generale di Total, hanno firmato un accordo per un progetto che prevede l'installazione di 8.400 biodigestori nello stato di Telangana, in India, per migliorare la vita di 45.000 persone e contribuire a contrastare i cambiamenti climatici.

Questa iniziativa volontaria di neutralizzazione delle emissioni di carbonio eviterà l'emissione di 50.000 tonnellate equivalenti di anidride carbonica l'anno, generando crediti di carbonio certificati per un periodo di 10 anni. Ciò equivale a tutte le emissioni generate dai viaggi in aereo dall'insieme dei dipendenti del Gruppo Total.

Progettati per essere utilizzati dalle famiglie, i biodigestori utilizzano un processo di fermentazione per convertire il letame prodotto dal bestiame in biogas per cucinare e produrre acqua calda. I residui solidi che rimangono dopo la fermentazione vengono utilizzati come fertilizzanti per le colture. In India milioni di famiglie usano il legno come combustibile principale: il progetto Adilabad fornirà a circa 45.000 persone disagiate energia rinnovabile, pulita e a prezzi accessibili.

Ciò limiterà la deforestazione e la ricerca della legna per cucinare e ridurrà l’inquinamento da fumo nelle abitazioni, fumo che facilita le infezioni ai polmoni e agli occhi.

"Dal 2006, ho incoraggiato aziende e privati a compensare le emissioni di gas serra generate dai loro viaggi aerei. Ecco perché la Fondazione GoodPlanet ha creato il programma Social Carbon Offsets (compensazione solidale delle emissioni di carbonio). I nostri progetti sono idonei per ottenere crediti di carbonio certificati e forniscono risultati positivi per le comunità locali che possono essere misurati in base ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sono molto lieto che Total lavorerà con noi per misurare, ridurre e compensare le emissioni di carbonio derivanti dai viaggi aerei del Gruppo grazie ad un progetto che fornirà energia pulita a 45.000 persone in India", ha dichiarato Yann Arthus-Bertrand, presidente della Fondazione GoodPlanet.

Questo progetto è stato selezionato in virtù del ruolo cruciale dell'India nel raggiungimento dell'obiettivo della riduzione di 2 °C al centro dell'Accordo sul clima di Parigi e per la competenza della Fondazione GoodPlanet in quell'area geografica. Il progetto Adilabad è in fase di avvio questo mese. I primi biodigestori saranno operativi nel 2018.

Allo stesso tempo, Total creerà anche iniziative per aumentare la consapevolezza dei dipendenti sul proprio impatto ambientale (carbon footprint) e sulle modalità di compensazione relative ai viaggi aerei, con il supporto della Fondazione GoodPlanet, specializzata in educazione alla protezione ambientale ma anche in azioni concrete.

Il programma di compensazione del carbonio si aggiunge alla riduzione delle emissioni equivalenti di anidride carbonica associate ai viaggi in aereo dei dipendenti di Total. Dal 2014 queste emissioni sono diminuite del 20%.