Secondo la compagnia, Conti è “uno dei massimi esperti italiani di tematiche ambientali”

L'amministratore delegato di Total E&P Italia, François Rafin, ha annunciato che dal 1° novembre il generale Guido Conti (nella foto), già della Forestale, entrerà a far parte dell'organico della società in qualità di direttore esecutivo ambiente e sostenibilità, con autorità per tutte le attività italiane del gruppo Total.

Il generale Conti, secondo la Total, è uno dei massimi esperti italiani di tematiche ambientali ed è stato insignito di importanti onorificenze (è tra le altre cose Commendatore della Repubblica per meriti speciali, ed ha ricevuto encomi da importanti organizzazioni ambientaliste quali Legambiente e Wwf) per le importantissime indagini.

“Prosegue quindi l'impegno del gruppo Total per assicurare che le proprie attività continuino ad essere svolte nel pieno rispetto della legge e in modo tale da coniugare industria, ambiente e sicurezza”, dice la compagnia petrolifera francese.

Secondo Rafin, l'esperienza di Guido Conti e le sue riconosciute qualità “si collocano perfettamente in questo percorso e consentiranno di rispondere appieno alle attese delle istituzioni e del territorio”.