Si chiedono i rappresentanti del movimento di Crotone: se l’airgun è stato fermato in Sicilia, perché non viene stoppato anche in Calabria?

Come riportato anche da e-gazette, il 5 dicembre un decreto del ministero dell'Ambiente ha espresso giudizio negativo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di prospezione di idrocarburi proposto dalla Schlumberger da realizzarsi nel canale di Sicilia attraverso la tecnica dell'airgun.

Secondo il ministero, è inappropriato usare l’airgun nella fascia di mare tra Porto Palo, Camerina e Malta per la delicatezza estrema di quelle acque.

Secondo il Movimento 5 Stelle Crotone, il decreto afferma che la prospezione “potrebbe avere degli impatti negativi sulle attività di pesca e di conseguenza causare possibili perdite di reddito alle marinerie coinvolte. La zona è considerata sensibile a causa della presenza di aree di riproduzione nei fondali e in mare aperto. Anche il Ministero dei Beni Culturali ha inteso condividere il parere della Commissione per la particolare intensità degli indotti negativi sugli aspetti identitari e tradizionali propri della cultura delle popolazioni costiere interessate, legati alle economie locali tipiche nel settore della pesca commerciale e del turismo. Sono queste le argomentazioni che avremmo preferito poter leggere in relazione ai ben tre diversi progetti di prospezione al largo delle nostre coste che invece hanno avuto, seppur in condizioni del tutto simili quali sono quelle del Mediterraneo e delle sue popolazioni costiere, giudizi e pareri diametralmente opposti”.I quinquistelle crotonesi si riferiscono a progetti nello Ionio.