La gru che stava effettuando operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura, colpendo anche il supply vessel

Un morto e due feriti: è il tragico bilancio dell'incidente avvenuto sulla piattaforma Barbara F, a circa 60 km al largo di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni, la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura, finendo in mare e causando la morte del gruista. Nella caduta, la gru ha inoltre colpito il supply vessel, ferendo due persone a bordo dell'imbarcazione.



La vittima è un operaio 63enne, originario di Montenero di Bisaccia (Campobasso) ma residente da anni a San Salvo (Chieti). Il suo corpo è stato localizzato nella cabina della gru a 70 metri di profondità. Da quanto si apprende l'addetto, che vantava un’esperienza ultradecennale, avrebbe dovuto lasciare definitivamente la piattaforma per ritirarsi in pensione proprio in questi giorni.



Per i sindacati Filctem Femca Uiltec “questo è un incidente molto grave, le cui cause devono essere accertate con celerità, vista la gravità e particolarità dell'incidente stesso. Chiediamo con urgenza un incontro ad ENI al fine di poter comprendere e verificare tempestivamente l'esatta dinamica dell'accaduto e le relative responsabilità”.