Il numero dei pozzi attivi è in rialzo per terza settimana di seguito, ma la California si oppone alla posa di oleodotti per collegarli

Il numero delle trivelle petrolifere attive negli Stati Uniti è salito per la terza settimana di fila. Stando al rapporto pubblicato dal gruppo di servizi petroliferi Baker Hughes, i pozzi sono saliti di 26 unità a quota 791. Rispetto allo scorso anno, c'è stato un rialzo di 200 unità.

Il dato resta lontanissimo dal picco di 1.609 toccato a ottobre del 2014, ma è al di sopra del minimo toccato nel 2009 a 179 trivelle attive.

Nel frattempo la California dice no alla posa di oleodotti per trasportare greggio dai pozzi offshore. Il Golden State dichiara quindi esplicitamente guerra a Trump e al suo piano di espandere le trivellazioni lungo le coste americane.

"Neanche una goccia di petrolio del nuovo piano di Trump toccherà mai il suolo in California", ha detto il vicegovernatore Gavin Newsom, che è anche a capo dello State Lands Commission, l’organismo californiano responsabile dei demani pubblici.

Newsom ha anche ribadito in una lettera al ministero dell'Interno che lo stato non approverà nuovi oleodotti o l'utilizzo di quelli già esistenti per il trasporto di greggio.

Lo scorso mese Trump aveva annunciato l'intenzione di voler dare il via libera alle trivellazioni lungo le coste americane. Tutti gli stati interessati, ad eccezione dell'Alaska e del Maine, si sono opposti nel timore di possibili danni sia all'industria del turismo sia a livello ambientale.

Nel caso della California, le trivellazioni in mare sono limitate dal 1969, l'anno in cui si verificò il disastro di Santa Barbara.