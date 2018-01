Dietro front su uno dei punti della politica a favore delle perforazioni di giacimenti

L'amministrazione Trump non consentirà trivellazioni vicino alle coste della Florida. Lo annuncia la Casa Bianca.

La decisione mostra come Donald Trump abbia ceduto alle pressioni del governatore dello stato, Rick Scott, e delle proteste bipartisan. In Florida, a Palm Beach, si trova Mar-a-Lago, la “Casa Bianca d'inverno”.

La decisione di non consentire trivellazioni in Florida è stata annunciata dal segretario agli Interni Ryan Zinke, spiegando che i timori su possibili maree nere in grado di danneggiare le coste dello stato e l'industria del turismo hanno spinto l'amministrazione a tornare sui suoi passi.

A parte la Florida, l'amministrazione Trump intende aprire quasi tutte le acque federali per le trivellazioni di gas e petrolio, consentendo all'industria del settore di aver accesso ai giacimenti negli oceani Atlantico e Pacifico e nel Golfo del Messico che sono stati off limits per decenni.