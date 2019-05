Il Consiglio adotta quattro atti legislativi con un regolamento e una direttiva sull'elettricità che rendono il mercato più interconnesso, flessibile e orientato al consumatore

La Ue ha completato la riforma del quadro per la politica energetica, che definisce i presupposti normativi per la transizione verso l'energia pulita e mette l'Unione in grado di rispettare gli impegni assunti con l'accordo di Parigi. Il Consiglio ha adottato infatti i quattro restanti atti del pacchetto "energia pulita per tutti gli europei".



Tra i nuovi atti legislativi, un regolamento e una direttiva sull'elettricità che rendono il mercato più interconnesso, flessibile e orientato al consumatore; il regolamento sulla preparazione ai rischi che garantirà la sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di crisi. Il pacchetto comprende anche la riforma del ruolo e del funzionamento dell'Acer, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia. Gli atti entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il nuovo quadro normativo per il mercato dell'energia elettrica dovrebbe assicurare maggiore competitività e flessibilità e conferire più diritti ai consumatori. La facoltà dei fornitori di energia elettrica di fissare i prezzi limiterà le distorsioni del mercato, creerà maggiore concorrenza e abbasserà i prezzi per i consumatori. Le nuove norme in materia di scambi e responsabilità del bilanciamento dovrebbero consentire al sistema dell'energia elettrica di adattarsi alla generazione variabile di energia da fonti rinnovabili. Infine, le nuove norme comprendono anche un nuovo quadro dei meccanismi di capacità, con un limite di emissione di 550 gr di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica. Un nuovo quadro in materia di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell'energia elettrica rafforzerà la sicurezza energetica in tutta la Ue: con il nuovo regolamento gli Stati membri dovranno elaborare piani di preparazione ai rischi sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e nazionale.



Il testo prevede anche una maggiore cooperazione e una più facile assistenza tra gli Stati membri in caso di crisi dell'energia elettrica. Quanto all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia, ne viene aggiornato il ruolo e il funzionamento e rafforzata la missione di sostegno nella supervisione normativa delle entità europee che operano nel settore dell'energia. I quattro atti adottati saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale Ue ed entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.