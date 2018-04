Domanda mondiale di greggio in aumento, lo dice Fatih Birol dell’Aie

Il crollo della produzione di petrolio in Venezuela è uno dei più gravi nella storia del settore, giacché "oggi come oggi, la produzione di greggio è alla metà del livello che aveva quando Hugo Chavez è stato eletto per la prima volta, nel 1999". A dirlo è stato Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (Aie), che si è detto "molto preoccupato" dalla situazione in Venezuela, soprattutto nel contesto di una crisi di approvvigionamento nel mercato globale del petrolio.

Birol ha sottolineato che alla riduzione della produzione di greggio da parte della Russia e dei paesi dell'Opec si aggiunge il fatto che giacimenti già maturi stanno riducendo la loro estrazione.

"Ogni anno stiamo perdendo l'equivalente dell'intera produzione nel Mare del Nord, che è di 3 milioni di barili al giorno (bpd)", ha spiegato il responsabile dell'Aie.

A questo si aggiunge che la domanda di petrolio continua a crescere in modo sostenuto, con un aumento di 1,5 milioni di bpd durante l'anno in corso, a causa delle necessità del settore petrochimico, delle diverse industrie e del trasporto aereo.